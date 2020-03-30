Бойовики обстрілюють ділянки розведення військ на Донбасі, – місія ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала понад 11 тисяч порушень режиму припинення вогню у період з 9 по 22 березня. Стріляли окупанти й по ділянках розведення військ.

Про це мовиться у звіті місії ОБСЄ від 30 березня. Спостерігачі моніторили ситуацію на трьох ділянках розведення сил і засобів, а також навколо них.

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Яка ситуація на ділянках розведення військ на Донбасі

На ділянці розведення в районі Станиці Луганської ситуація спокійна.

Водночас спостерігачі зафіксували обстріли на ділянці розведення у районі Петрівського.

Також місія знайшла міни та боєприпаси на ділянці розведення у районі Золотого.

Зверніть увагу! Місія ОБСЄ підтвердила інформацію про одного загиблого та трьох поранених. Таким чином загальна кількість жертв серед мирного населення від початку року становить 25 осіб (3 загиблі і 22 поранені).



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