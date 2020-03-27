Завершення війни на Донбасі: як діє влада України на фоні пандемії

У відповідь на заклики України до припинення вогню бойовики посилили обстріли. Тобто Кремль навпаки намагається використати пандемію коронавірусу у власних цілях – скасування економічних санкцій. Але влада України влада має розуміння, що війна не може тривати десятиліттями.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Проросійські бойовики посилили обстріли на момент проведення засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбувалося цього разу в режимі відеоконференції. Тому добре, що не ухвалено рішення про так звану консультативну раду за участі представників окупаційної влади ОРДЛО. Хоча Росія не піде на поступки в цьому питанні і протискатиме його надалі,

– переконаний Дмитро Снєгирьов.

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Експерт наголошує: розв’язання збройного конфлікту на Донбасі не затягнеться. Українська влада шукає шляхи виходу. Але треба більш ретельно підійти до питання комунікації в середині українського суспільства. Тому що блокуються кроки влади з врегулювання ситуації на Донбасі. Один із можливих сценарії завершення конфлікту, на думку Снєгирьова, – заморожений конфлікт за прикладом Молдови, що дозволило державі зберегти цілісність і національну самоідентифікацію.

Про що говорили на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 26 березня. Через епідемію корона вірусу воно проходило у режимі відеоконференції.

Ключовими питаннями, які зачіпала українська сторона, стосувалися безпекової ситуації на Донбасі і звільнення українських бранців.

Триває робота над формуванням списків полонених на обмін. Також учасники обговорення продовжили консультації про наступні ділянки розведення сил і засобів.

Жодних документів підписано не було. Зокрема, створення так званої консультативної ради, до складу якої повинні увійти представники політичної підгрупи ТКГ. Тобто і окупаційних адміністрацій ОРДЛО. З протоколом засідання ТКГ можна ознайомитися за цим посиланням.



Як досягти миру на Донбасі / Інфографіка 24 канал