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      Завершення війни на Донбасі: як діє влада України на фоні пандемії

      - Читать новость на русском
      Українській владі треба посилити комунікацію із суспільством / Офіційний сайт Президента України

      У відповідь на заклики України до припинення вогню бойовики посилили обстріли. Тобто Кремль навпаки намагається використати пандемію коронавірусу у власних цілях – скасування економічних санкцій. Але влада України влада має розуміння, що війна не може тривати десятиліттями.

      Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      Проросійські бойовики посилили обстріли на момент проведення засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбувалося цього разу в режимі відеоконференції. Тому добре, що не ухвалено рішення про так звану консультативну раду за участі представників окупаційної влади ОРДЛО. Хоча Росія не піде на поступки в цьому питанні і протискатиме його надалі,
      – переконаний Дмитро Снєгирьов.

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      Експерт наголошує: розв’язання збройного конфлікту на Донбасі не затягнеться. Українська влада шукає шляхи виходу. Але треба більш ретельно підійти до питання комунікації в середині українського суспільства. Тому що блокуються кроки влади з врегулювання ситуації на Донбасі. Один із можливих сценарії завершення конфлікту, на думку Снєгирьова, – заморожений конфлікт за прикладом Молдови, що дозволило державі зберегти цілісність і національну самоідентифікацію.

      Про що говорили на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи

      • Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 26 березня. Через епідемію корона вірусу воно проходило у режимі відеоконференції.
      • Ключовими питаннями, які зачіпала українська сторона, стосувалися безпекової ситуації на Донбасі і звільнення українських бранців.
      • Триває робота над формуванням списків полонених на обмін. Також учасники обговорення продовжили консультації про наступні ділянки розведення сил і засобів.
      • Жодних документів підписано не було. Зокрема, створення так званої консультативної ради, до складу якої повинні увійти представники політичної підгрупи ТКГ. Тобто і окупаційних адміністрацій ОРДЛО. З протоколом засідання ТКГ можна ознайомитися за цим посиланням.

      війна на донбасі
      Як досягти миру на Донбасі / Інфографіка 24 канал

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Розведення військ Обмін полоненими
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