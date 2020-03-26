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      Україна звернулася до Росії із закликом припинити вогонь на період пандемії, – Верещук

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      Україна звернулася до Росії із закликом припинити вогонь на Донбасі / www.ukrinform.ua

      Українська сторона за посередництва ОБСЄ звернулася до Росії з пропозицією забезпечити перемир’я на Донбасі. У час пандемії коронавірусу у світі питання здоров’я людини – пріоритетне.

      Про звернення до Росії розповіла нардепка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, пише "Обозреватель".

      Зверніть увагу Військові звернулися до українців через коронавірус: фото

      За її словами, безпека на Донбасі України залишається пріоритетом.

      Українська сторона в особі Леоніда Кучми звернулася до ОБСЄ з проханням закликати РФ повністю припинити вогонь на період пандемії,
      – заявила Верещук.

      Нардепка також нагадала, що генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав зупинити всі конфлікти на планеті на період пандемії.

      "Були приклади, як у Лівії, коли насправді припинили вогонь, – заявила Верещук. Однак додала, що "поки не бачила реакції РФ" на пропозицію України.

      До слова, впродовж доби 25 березня збройні формування РФ дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

      Коронавірус на окупованих територіях: коротко

      • Коронавірус на окупованому Донбасі поширився з Горлівки Донецької області. Туди його завезла жінка, яка подорожувала через Москву у Китай.
      • Раніше через можливу епідемію коронавірусу від бойовиків на Донбасі відмежувалася Росія. Вона заборонила в'їзд з окупованих територій усім, окрім російських громадян.
      • А 26 березня українських військових почали перевіряти на коронавірус. На Донбас надійшло приблизно 1 тисяча тестів на виявлення хвороби, а також понад сотня експрес-тестів.


      Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

       

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 156 людей
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Леонід Кучма ОБСЄ Ірина Верещук Слуга народу Проросійські бойовики Війна на Донбасі Окуповані території Новини Росії Україна – Росія
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