Украина обратилась к России с призывом прекратить огонь на период пандемии, – Верещук

Украинская сторона при посредничестве ОБСЕ обратилась к России с предложением обеспечить перемирие на Донбассе. Во время пандемии коронавируса в мире вопросы здоровья человека – приоритетные.

Об обращении к России рассказала нардепка от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, пишет "Обозреватель".

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По ее словам, безопасность на Донбассе Украины остается приоритетом.

Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой призвать РФ полностью прекратить огонь на период пандемии,

– заявила Верещук.

Нардеп также напомнила, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал остановить все конфликты на планете на период пандемии.

"Были примеры, как в Ливии, когда на самом деле прекратили огонь, – заявила Верещук. Однако добавила, что "пока не видела реакции РФ" на предложение Украины.

К слову, в течение суток 25 марта вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим прекращения огня.

Коронавирус на оккупированных территориях: коротко

Коронавирус на оккупированном Донбассе распространился из Горловки Донецкой области. Туда его завезла женщина, которая путешествовала через Москву в Китай.

Ранее из-за возможной эпидемии коронавируса от боевиков на Донбассе отмежевалась Россия. Она запретила въезд с оккупированных территорий всем, кроме российских граждан.

А 26 марта украинских военных начали проверять на коронавирус. На Донбасс поступила примерно 1 тысяча тестов на выявление болезни, а также более сотни экспресс-тестов.



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