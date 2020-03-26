Украина обратилась к России с призывом прекратить огонь на период пандемии, – Верещук
Украинская сторона при посредничестве ОБСЕ обратилась к России с предложением обеспечить перемирие на Донбассе. Во время пандемии коронавируса в мире вопросы здоровья человека – приоритетные.
Об обращении к России рассказала нардепка от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, пишет "Обозреватель".
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По ее словам, безопасность на Донбассе Украины остается приоритетом.
Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой призвать РФ полностью прекратить огонь на период пандемии,
– заявила Верещук.
Нардеп также напомнила, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал остановить все конфликты на планете на период пандемии.
"Были примеры, как в Ливии, когда на самом деле прекратили огонь, – заявила Верещук. Однако добавила, что "пока не видела реакции РФ" на предложение Украины.
К слову, в течение суток 25 марта вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим прекращения огня.
Коронавирус на оккупированных территориях: коротко
- Коронавирус на оккупированном Донбассе распространился из Горловки Донецкой области. Туда его завезла женщина, которая путешествовала через Москву в Китай.
- Ранее из-за возможной эпидемии коронавируса от боевиков на Донбассе отмежевалась Россия. Она запретила въезд с оккупированных территорий всем, кроме российских граждан.
- А 26 марта украинских военных начали проверять на коронавирус. На Донбасс поступила примерно 1 тысяча тестов на выявление болезни, а также более сотни экспресс-тестов.