Военные обратились к украинцам из-за коронавируса: фото
Украинские военные, которые находятся на фронте, обратились к украинцам. Учитывая непростую ситуацию с распространением в стране коронавируса, они призывают оставаться дома.
Просьбу украинских защитников в телеграмм-канале опубликовал Анатолий Штирлиц.
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Фото он подписал: "Ребята с фронта обратились к украинцам". На нем военные одеты в маски, а в руках держат важное сообщение.
Мы остались ради вас на службе. Оставайтесь дома ради нас,
– такой является надпись.
К слову, с похожими словами к украинцам уже обращались медики.
И военнослужащие, и медицинские работники просят украинцев в непростое время оставаться дома и ограничить социальные контакты, чтобы не способствовать распространению коронавируса.
Основное о карантине в Украине
- 12 марта в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
- Из-за угрозы распространения коронавируса закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожные, авиа, автобусные и междугородние пассажирские перевозки.
- С 16 марта государство закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки.
- На заседании правительства 25 марта по всей стране ввели режим чрезвычайной ситуации. До сих пор он действовал в отдельных областях. Кроме того, до 24 апреля продлили карантин.