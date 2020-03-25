Военные обратились к украинцам из-за коронавируса: фото

Украинские военные, которые находятся на фронте, обратились к украинцам. Учитывая непростую ситуацию с распространением в стране коронавируса, они призывают оставаться дома.

Просьбу украинских защитников в телеграмм-канале опубликовал Анатолий Штирлиц.

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Фото он подписал: "Ребята с фронта обратились к украинцам". На нем военные одеты в маски, а в руках держат важное сообщение.

Мы остались ради вас на службе. Оставайтесь дома ради нас,

– такой является надпись.

К слову, с похожими словами к украинцам уже обращались медики.

И военнослужащие, и медицинские работники просят украинцев в непростое время оставаться дома и ограничить социальные контакты, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

Основное о карантине в Украине

12 марта в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

2020 года. Из-за угрозы распространения коронавируса закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожные, авиа, автобусные и междугородние пассажирские перевозки.

С 16 марта государство закрыло свои границы для иностранцев , а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки .

, а с 18 марта запрещены . На заседании правительства 25 марта по всей стране ввели режим чрезвычайной ситуации. До сих пор он действовал в отдельных областях. Кроме того, до 24 апреля продлили карантин.



Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала