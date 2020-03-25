Військові звернулися до українців через коронавірус: фото

Українські військові, які перебувають на фронті, звернулися до українців. Враховуючи непросту ситуацію з поширенням у країні коронавірусу, вони закликають українців залишатися вдома.

Прохання українських захисників у телеграм-каналі опублікував Анатолій Штірліц.

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Фото він підписав: "Хлопці з фронту звернулися до українців". На ньому військові одягнені у маски, а в руках тримають важливе повідомлення.

Ми залишились заради вас на службі. Залишайтесь вдома заради нас,

– таким є напис.

До слова, зі схожими словами до українців вже зверталися медики.

І військовослужбовці, і медичні працівники просять українців у непростий час залишатися вдома та обмежити соціальні контакти, аби не сприяти поширенню коронавірусу.

Основне про карантин в Україні

12 березня в Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.

2020 року. Через загрозу поширення коронавірусу закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.

З 16 березня держава закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення .

а з 18 березня заборонено . На засіданні уряду 25 березня по всій країні ввели режим надзвичайної ситуації. Досі він діяв в окремих областях. Крім того, до 24 квітня продовжили карантин.



Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу