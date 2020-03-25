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      Військові звернулися до українців через коронавірус: фото

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      Військові звернулися до українців / Телеграм Анатолія Штірліца

      Українські військові, які перебувають на фронті, звернулися до українців. Враховуючи непросту ситуацію з поширенням у країні коронавірусу, вони закликають українців залишатися вдома.

      Прохання українських захисників у телеграм-каналі опублікував Анатолій Штірліц.

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      Фото він підписав: "Хлопці з фронту звернулися до українців". На ньому військові одягнені у маски, а в руках тримають важливе повідомлення.

      Ми залишились заради вас на службі. Залишайтесь вдома заради нас,
      – таким є напис.

      До слова, зі схожими словами до українців вже зверталися медики.

      І військовослужбовці, і медичні працівники просять українців у непростий час залишатися вдома та обмежити соціальні контакти, аби не сприяти поширенню коронавірусу.

      Основне про карантин в Україні

      • 12 березня в Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
      • Через загрозу поширення коронавірусу закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.
      • З 16 березня держава закрила свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонено залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • На засіданні уряду 25 березня по всій країні ввели режим надзвичайної ситуації. Досі він діяв в окремих областях. Крім того, до 24 квітня продовжили карантин.

      карантин метро заборона
      Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Збройні сили України Війна на Донбасі
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