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      Бойовики дев’ять разів обстріляли українські позиції, обійшлося без втрат

      -
      Ситуація на Донбасі 25 березня / vchasnoua.com

      Збройні формування РФ впродовж доби 25 березня дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із забороненої мінськими домовленостями зброї. На щастя, обійшлося без втрат.

      Бойовики гатили із мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб ООС.

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      Втрат серед українських захисників не було.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували п’ять обстрілів:

      • двічі поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів різних систем;
      • біля Красногорівки – з ручного протитанкового гранатомета;
      • поруч з Пісками – з 82-міліметрового міномета та автоматичного станкового гранатомета.

      Чотири рази бойовики гатили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • двічі поблизу Новолуганського – з 82-міліметрового міномета, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік Оріхового – з міномета калібру 120 міліметри;
      • поруч з Кримським – зі 120-міліметрових мінометів.

      На вогневу активність ворога військові Об’єднаних сил відповідали прицільним вогнем із наявних засобів.

      Від початку доби 26 березня окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу Павлополя – з 82-міліметрового міномета. Військові Об’єднаних сил вжили необхідні для припинення вогневої провокації заходи. Втрат немає.

      Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

      Важливо! Від початку 2020 року на Донбасі загинув 41 військовий. З іменами та історіями загиблих українських захисників можна ознайомитися за посиланням.

      Які території залишаються окупованими
      Які території Донбасу залишаються окупованими / Інфографіка 24 каналу

      Опублікували рекомендації, які допоможуть вижити людям з важкими формами коронавірусу
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Війна на Донбасі Проросійські бойовики Окуповані території Україна – Росія Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Новини України Новини політики
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