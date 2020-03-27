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      Окупанти продовжують обстрілювати Донбас: де було найгарячіше

      -
      Як минула доба на Донбасі / 24 канал

      Упродовж доби 26 березня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з військових не постраждав, коронавірусної інфекції у бійців не виявлено.

      Окупанти обстріляли позиції ООС із забороненої мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв наші позиції поблизу:

      • Павлополя;
      • Талаківки;
      • Славного;
      • Авдіївки.

      Українські військові дали противнику жорстку відповідь.

      Окрім того, окупанти у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли наші позиції неподалік Луганського.

      З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

      Незважажаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинув 41 військовий – поіменний список героїв тут.

      війна на донбасі
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Луганська Новини Донецька Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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