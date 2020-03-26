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      У Мінську відбулося чергове засідання ТКГ: що обговорювали

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      Через коронавірус засідання ТКГ у Мінську відбулося в режимі онлайн / mfa.gov.by

      Чергове засідання тристоронньої контактної групи відбулося 26 березня. Через епідемію коронавірусу, яка вирує у Європі, воно проходило у режимі відеоконференції.

      Ключовими питаннями, які зачіпала українська сторона, стосувалися безпекової ситуації на Донбасі і звільнення українських бранців, повідомляє Офіс Президента України.

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      Представники України підтвердили відданість ідеї стійкого та повного припинення вогню і закликала учасників групи підтримати цю ініціативу,
      – наголосили в ОПУ.

      Наразі у переговорному процесі триває робота над формуванням списків полонених на обмін. Також учасники обговорення продовжили консультації про наступні ділянки розведення сил і засобів.

      В Офісі Президента України наголосили, що під час засідання 26 березня жодних документів підписано не було.

      Що відомо про засідання ТКГ у Мінську?Мінський протокол – миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який проходить у Мінську. Він триває ще з 2014 року, коли були підписані перші домовленості так званий "Мінськ-1".

      Усі переговори відбуваються за участі представників тристороннього контактної групи – України, Росії і ОБСЄ.

      На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості Президент України Офіс Президента Війна на Донбасі
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