У Мінську відбулося чергове засідання ТКГ: що обговорювали

Чергове засідання тристоронньої контактної групи відбулося 26 березня. Через епідемію коронавірусу, яка вирує у Європі, воно проходило у режимі відеоконференції.

Ключовими питаннями, які зачіпала українська сторона, стосувалися безпекової ситуації на Донбасі і звільнення українських бранців, повідомляє Офіс Президента України.

Важливо Консультативна рада у межах ТКГ: рішення про її створення поки не ухвалюватимуть

Представники України підтвердили відданість ідеї стійкого та повного припинення вогню і закликала учасників групи підтримати цю ініціативу,

– наголосили в ОПУ.

Наразі у переговорному процесі триває робота над формуванням списків полонених на обмін. Також учасники обговорення продовжили консультації про наступні ділянки розведення сил і засобів.

В Офісі Президента України наголосили, що під час засідання 26 березня жодних документів підписано не було.

Що відомо про засідання ТКГ у Мінську?Мінський протокол – миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який проходить у Мінську. Він триває ще з 2014 року, коли були підписані перші домовленості так званий "Мінськ-1".



Усі переговори відбуваються за участі представників тристороннього контактної групи – України, Росії і ОБСЄ.



На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.