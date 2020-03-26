В Минске состоялось очередное заседание ТКГ: что обсуждали

Очередное заседание трехсторонней контактной группы состоялось 26 марта. Из-за эпидемии коронавируса, которая бурлит в Европе, оно проходило в режиме видеоконференции.

Ключевыми вопросами, которые затрагивала украинская сторона, касались ситуации безопасности на Донбассе и освобождения украинских пленников, сообщает Офис Президента Украины.

Важно Консультативный совет в пределах ТКГ: решение о его создании пока принимать не будут

Представители Украины подтвердили приверженность идее устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников группы поддержать эту инициативу,

– отметили в ОПУ.

Сейчас в переговорном процессе идет работа над формированием списков пленных на обмен. Также участники обсуждения продолжили консультации о следующих участках разведения сил и средств.

В Офисе Президента Украины отметили, что во время заседания никаких документов подписано не было.

Что известно о заседании ТКГ в Минске?Минский протокол – миротворческий процесс насчет войны на Донбассе, который проходит в Минске. Он длится еще с 2014 года, когда были подписаны первые соглашения, так называемый "Минск-1".



Все переговоры проходят с участием представителей трехсторонней контактной группы – Украины, России и ОБСЕ.



На переговорах представлены и боевики, а подписи их "представителей" стоят на всех документах. Впрочем, в этом процессе они скорее являются наблюдателями, а подписи "представителей" – лишь частными подписями без всякой юридической силы.