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      В Минске состоялось очередное заседание ТКГ: что обсуждали

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      Очередное заседание трехсторонней контактной группы состоялось 26 марта. Из-за эпидемии коронавируса, которая бурлит в Европе, оно проходило в режиме видеоконференции.

      Ключевыми вопросами, которые затрагивала украинская сторона, касались ситуации безопасности на Донбассе и освобождения украинских пленников, сообщает Офис Президента Украины.

      Важно Консультативный совет в пределах ТКГ: решение о его создании пока принимать не будут

      Представители Украины подтвердили приверженность идее устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников группы поддержать эту инициативу,
      – отметили в ОПУ.

      Сейчас в переговорном процессе идет работа над формированием списков пленных на обмен. Также участники обсуждения продолжили консультации о следующих участках разведения сил и средств.

      В Офисе Президента Украины отметили, что во время заседания никаких документов подписано не было.

      Что известно о заседании ТКГ в Минске?Минский протокол – миротворческий процесс насчет войны на Донбассе, который проходит в Минске. Он длится еще с 2014 года, когда были подписаны первые соглашения, так называемый "Минск-1".

      Все переговоры проходят с участием представителей трехсторонней контактной группы – Украины, России и ОБСЕ.

      На переговорах представлены и боевики, а подписи их "представителей" стоят на всех документах. Впрочем, в этом процессе они скорее являются наблюдателями, а подписи "представителей" – лишь частными подписями без всякой юридической силы.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности Президент Украины Офіс Президента Война на Донбассе
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