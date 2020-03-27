Оккупанты продолжают обстреливать Донбасс: где было горячее всего
В течение суток 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из военных не пострадал, коронавирусной инфекции у бойцов не обнаружено.
Оккупанты обстреляли позиции ООС из запрещенного минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.
Обратите внимание, В Минске состоялось очередное заседание ТКГ: что обсуждали
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции вблизи:
- Павлополья;
- Талаковки;
- Славного;
- Авдеевки.
Украинские военные дали противнику жесткий ответ.
Кроме того, оккупанты в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстреляли наши позиции неподалеку Луганского.
С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.
Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погиб 41 военный – поименный список героев здесь.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала