07:59
27 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Оккупанты продолжают обстреливать Донбасс: где было горячее всего

      - Читати новину українською

      В течение суток 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из военных не пострадал, коронавирусной инфекции у бойцов не обнаружено.

      Оккупанты обстреляли позиции ООС из запрещенного минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

      Обратите внимание, В Минске состоялось очередное заседание ТКГ: что обсуждали

      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции вблизи:

      • Павлополья;
      • Талаковки;
      • Славного;
      • Авдеевки.

      Украинские военные дали противнику жесткий ответ.

      Кроме того, оккупанты в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстреляли наши позиции неподалеку Луганского.

      С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погиб 41 военный – поименный список героев здесь.

      війна на донбасі

      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Больно будет беднейшим слоям населения, – Фурса о дефолте в Украине
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:20 Богатые тоже плачут: как живут семьи политиков, которых "скосил" коронавирус
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 07:03 Бизнес и кризис в Украине: какие существуют льготы и возможности
      Юлія Поскробок
      26 марта , 10:30 Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактики
      26 марта , 13:57 Когда закончится карантин: концерты, которые мы ждем
      Ліза Астахова
      сегодня , 06:48 Украина закрывает границы: все, что нужно знать
      Світлана Попова
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук