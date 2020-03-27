Оккупанты продолжают обстреливать Донбасс: где было горячее всего

В течение суток 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из военных не пострадал, коронавирусной инфекции у бойцов не обнаружено.

Оккупанты обстреляли позиции ООС из запрещенного минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции вблизи:

Павлополья;

Талаковки;

Славного;

Авдеевки.

Украинские военные дали противнику жесткий ответ.

Кроме того, оккупанты в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстреляли наши позиции неподалеку Луганского.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погиб 41 военный – поименный список героев здесь.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала