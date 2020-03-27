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      Завершение войны на Донбассе: как действует власть Украины на фоне пандемии

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      Украинской власти надо усилить коммуникацию с обществом / Официальный сайт Президента Украины

      В ответ на призывы Украины к прекращению огня боевики усилили обстрелы. То есть Кремль наоборот пытается использовать пандемию коронавируса в собственных целях – отмены экономических санкций. Но власть Украины понимает, что война не может длиться десятилетиями.

      Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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      Пророссийские боевики усилили обстрелы на момент проведения заседания Трехсторонней контактной группы, которое проходило в этот раз в режиме видеоконференции. Поэтому хорошо, что не принято решение о так называемой консультативный совет с участием представителей оккупационной власти ОРДЛО. Хотя Россия не пойдет на уступки в этом вопросе и будет протискивать его в дальнейшем,
      – убежден Дмитрий Снегирев.

      Внимание Украина обратилась к России с призывом прекратить огонь на период пандемии, – Верещук

      Эксперт подчеркивает: решение вооруженного конфликта на Донбассе не затянется. Украинская власть ищет пути выхода. Но надо более тщательно подойти к вопросу коммуникации внутри украинского общества. Потому что блокируются шаги власти по урегулированию ситуации на Донбассе. Один из возможных сценариев завершения конфликта, по мнению Снегирева, – замороженный конфликт по примеру Молдовы, что позволило государству сохранить целостность и национальную самоидентификацию.

      О чем говорили на очередном заседании Трехсторонней контактной группы

      • Очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 26 марта. Из-за эпидемии корона вируса оно проходило в режиме видеоконференции.
      • Ключевыми вопросами, которые затрагивала украинская сторона, касались ситуации безопасности на Донбассе и освобождения украинских пленников.
      • Продолжается работа над формированием списков пленных на обмен. Также участники обсуждения продолжили консультации о следующие участки разведение сил и средств.
      • Никаких документов подписано не было. В частности, создание так называемого консультативного совета, в состав которой должны войти представители политической подгруппы ТКГ. То есть и оккупационных администраций ОРДЛО. С протоколом заседания ТКГ можно ознакомиться по этой ссылке.

      війна на донбасі
      Как достичь мира на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Разведение войск Обмен пленными
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