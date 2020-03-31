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      Складна доба на Донбасі: один український захисник загинув, четверо постраждали

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      Доба на Донбасі: один український захисник загинув, троє постраждали / rubryka.com

      Бойовики на Донбасі протягом 30 березня 18 разів гатили по українських позиціях. Традиційно стріляли зі забороненої мінськими домовленостями зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовий ЗСУ загинув, троє отримали поранення та ще один – бойове ураження.

      Збройні формування РФ стріляли у сторону українських позицій із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб ООС.

      Зверніть увагу Бойовики обстрілюють ділянки розведення військ на Донбасі, – місія ОБСЄ

      Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, троє отримали поранення та ще один – бойове ураження.

      Загалом зафіксували 18 обстрілів позицій ООС.

      Де та з якої зброї гатили бойовики

      • біля Водяного та двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-міліметрові міномети;
      • поруч з Павлополем стріляли з мінометів 82 калібру та вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета;
      • оборонців Авдіївки загарбники обстріляли чотири рази – з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Пісків – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • біля Невельського – зі снайперської зброї, а неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї;
      • поблизу Новотошківського та Новгородського – з мінометів калібру 120 міліметри, станкових протитанкових гранатометів;.
      • неподалік Новолуганського та Луганського – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • біля Хутора Вільного окупанти застосували 82-міліметровий міномет, автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.
      • поблизу Шумів ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Українські захисники вчасно реагували на кожен ворожий обстріл та дали окупантам гідну відсіч.

      Від початку доби 31 березня окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксували.

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Операція Об'єднаних сил Втрати Окуповані території Проросійські бойовики Постраждалі Війна на Донбасі Новини України
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