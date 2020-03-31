Відоме ім'я військового, якого вбив снайпер РФ на Донбасі

Україна зазнала втрат на Донбасі. 30 березня від ворожої кулі снайпера загинув молодший сержант Володимир Мовчанюк.

Хлопець був родом зі села Андрушівка, що у Вінницькій області. Про це повідомила пресслужба місцевої ОДА.

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"Молодший сержант Володимир Сергійович Мовчанюк 1983 року загинув під час виконання бойового завдання в районі Первомайського Ясинуватського району Донецької області", – йдеться у повідомлені.

Відомо, що Володимир Мовчанюк служив за контрактом з 2015 року. Не одружений.

Попередньо поховання бійця відбудеться у рідному селі.

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Впродовж 30 березня проросійські бойовики 18 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Сріляли зі забороненої мінськими угодами зброї калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. В результаті, один український військовий загинув, троє отримали поранення та ще один – бойове ураження.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу