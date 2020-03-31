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      Відоме ім'я військового, якого вбив снайпер РФ на Донбасі

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      На Донбасі загинув військовий Володимир Мовчанюк / 24 канал

      Україна зазнала втрат на Донбасі. 30 березня від ворожої кулі снайпера загинув молодший сержант Володимир Мовчанюк.

      Хлопець був родом зі села Андрушівка, що у Вінницькій області. Про це повідомила пресслужба місцевої ОДА.

      До слова Бойовики обстрілюють ділянки розведення військ на Донбасі, – місія ОБСЄ

      "Молодший сержант Володимир Сергійович Мовчанюк 1983 року загинув під час виконання бойового завдання в районі Первомайського Ясинуватського району Донецької області", – йдеться у повідомлені.

      Відомо, що Володимир Мовчанюк служив за контрактом з 2015 року. Не одружений.

      Попередньо поховання бійця відбудеться у рідному селі. 

      Зверніть увагу Завершення війни на Донбасі: як діє влада України на фоні пандемії

      Впродовж 30 березня проросійські бойовики 18 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Сріляли зі забороненої мінськими угодами зброї калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. В результаті, один український військовий загинув, троє отримали поранення та ще один – бойове ураження.

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Війна на Донбасі Україна – Росія Вінниця
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