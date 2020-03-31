Украинский военный подорвался на мине на Луганщине: он в тяжелом состоянии

На Донбассе во время выполнения боевых задач один украинский боец подорвался на противопехотной мине. Состояние военного довольно тяжелое.

Инцидент произошел сегодня, 31 марта, в районе населенного пункта Катериновка Луганской области. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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Военные уверяют, что бойцу оказали надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

По предварительным данным штаба, мина была российского производства, ее относят к тем боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

Что известно об обстрелах на Донбассе за прошедшие сутки

Боевики на Донбассе в течение 30 марта 18 раз стреляли по украинским позициям. Традиционно стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военный ВСУ погиб, трое получили ранения и еще один – боевую травму.



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