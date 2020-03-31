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      Украинский военный подорвался на мине на Луганщине: он в тяжелом состоянии

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      Украинский воин подорвался на российской мине / loga.gov.ua

      На Донбассе во время выполнения боевых задач один украинский боец подорвался на противопехотной мине. Состояние военного довольно тяжелое.

      Инцидент произошел сегодня, 31 марта, в районе населенного пункта Катериновка Луганской области. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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      Военные уверяют, что бойцу оказали надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

      По предварительным данным штаба, мина была российского производства, ее относят к тем боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

      Что известно об обстрелах на Донбассе за прошедшие сутки

      • Боевики на Донбассе в течение 30 марта 18 раз стреляли по украинским позициям. Традиционно стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия.
      • Вследствие вражеских обстрелов один военный ВСУ погиб, трое получили ранения и еще один – боевую травму.

      війна на донбасі карта
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Постраждалі Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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