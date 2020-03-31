Український військовий підірвався на міні на Луганщині: він у важкому стані

На Донбасі під час виконання бойових завдань один український боєць підірвався на протипіхотній міні. Стан військового доволі важкий.

Інцидент трапився сьогодні, 31 березня, у районі населеного пункту Катеринівка Луганської області. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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Військові запевняють, що бійцю надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

За попередніми даними штабу, міна була російського виробництва, її відносять до тих боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

Що відомо про обстріли на Донбасі минулої доби

Бойовики на Донбасі протягом 30 березня 18 разів гатили по українських позиціях. Традиційно стріляли зі забороненої мінськими домовленостями зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовий ЗСУ загинув, троє отримали поранення та ще один – бойове ураження.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу