Бойовики вдарили ракетою по вантажівці ЗСУ: є поранені

На Донбасі двоє українських військових зазнали поранень. Сталося це внаслідок чергового обстрілу з боку бойовиків 31 березня.

За інформацією пресцентру Об’єднаних сил, інцидент трапився на Луганському напрямку. Де саме, у штабі не уточнюють.

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За словами військових, поранених з допомогою евакуаційної техніки оперативно доправили до військово-медичного закладу. Там їм надали налену медичну допомогу.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників,

– зауважили в пресцентрі.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, обстріл стався приблизно о 16:30 під Новотошківським. Тут окупанти застосували протитанкову керовану ракету. Вона влучила у вантажівку ЗСУ.Бутусов повідомляє лише про одного пораненого українського військового.

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31 березня поблизу Катеринівки, що також на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український боєць підірвався на протипіхотній міні.

Упродовж минулої доби 30 березня бойовики 18 разів обстріляли українські позиції. Внаслідок ворожих обстрілів один військовий ЗСУ загинув, троє зазнали поранень і ще один отримав бойове ураження.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу