Під час ліквідації пожеж, що вирують у Луганській області, зник безвісти один із військових. Ще двоє військовослужбовців отримали опіки.

Є ймовірність. що військовий загинув

Не виключено, що військовий, якого вважають зниклим, загинув. Про це розповів міністр оборони Андрій Таран під час брифінгу, інформує Укрінформ.

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Серйозні опіки у старшого лейтенанта та сержанта, які теж були залучені до ліквідації вогню. Один із них отримав 48% опіків тіла. За словами очільника Міноборони, потерпілих військових нагородять.

Згоріли дві одиниці військової техніки

Також Таран спростував інформацію, що полум'я знищило велику кількість військової техніки. Насправді згоріли лише одна БМП та вантажівка "Урал".

Зверніть увагу! Очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Що відомо про масштабні пожежі на Луганщині

В Луганській області 2 вересня спалахнули масштабні пожежі, що охопили понад тисячу гектарів територій.

3 вересня сотні рятувальників та десятки одиниць техніки намагаються загасити вогонь.

З 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень, на яких проводилось гасіння, ліквідовано три.

Загалом вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.

Президент Володимир Зеленський попросив Кабмін підготувати рішення про надання необхідної допомоги постраждалим від пожеж на Харківщині та Луганщині.

Дивіться відео з ліквідації пожеж на Луганщині: