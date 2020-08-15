На Кіровоградщині відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем. Сергій Похович воював у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

15 серпня жителі села Новогригорівка Перша попрощалися із загиблим на Донеччині односельчанином. Про це повідомили кореспонденти місцевого видання CBN.

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На церемонію прощання прийшло кілька сотень земляків та бойові побратими покійного.

Довідка. Сергій Похович перебував на фронті з 2014 року. Воював та загинув у підрозділі розвідки 42-го батальйону 57-ої бригади імені Костя Гордієнка. Він повертався живим з найнебезпечніших завдань та отримував державні нагороди.

Боєць загинув 13 серпня поблизу селища Водяне Донецької області. Під час підриву на невідомому вибуховому пристрої він зазнав несумісних із життям поранень. Підривний пристрій було встановлено на постійному маршруті пересування. Розслідування трагедії триває.

У нього залишилися батько і двоє дітей – син та донька, які служать у ЗСУ.



На церемонію прощання прийшли бойові побратими покійного / Фото "Центрального українського бюро новин"





Боєць загинув 13 серпня поблизу селища Водяне / Фото "Центрального українського бюро новин"