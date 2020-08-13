У Кіровоградській області 13 серпня сталась автотроща на автошляху Київ – Одеса, у якій загинули 2 людей, ще більше ніж 10 постраждали. Поблизу села Великі Трояни, що у Благовіщенському районі, не розминулись два автобуси з пасажирами.

Зіткнулись два автобуси з пасажирами

Постраждалих з травмами різного ступеня важкості госпіталізували. Про це інформує ДСНС.

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Один з автобусів рухався за маршрутом Київ – Одеса, інший – Кошиці (Словаччина) – Одеса. За попередньою інформацією близько 3 ночі у одного з автобусів вийшов з ладу двигун. Водій спробував виїхати на узбіччя. Проте інший автобус, що рухався позаду у цей час, з ним зіштовхнувся.

Поранених діставали рятувальники

Зіткнення було настільки сильним, що витягувати потерпілих з транспортних засобів довелось рятувальникам. Для цього знадобились три працівники ДСНС та техніки.

Наразі деталі трагічного зіткнення з'ясовують. На місці працюють слідчі. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.



Аварія сталась близько 3 ночі 13 серпня / Фото САД у Кіровоградській області



У одного з автобусів зламався двигун / Фото САД у Кіровоградській області