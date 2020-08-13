В Кировоградской области 13 августа произошло авария на автодороге Киев – Одесса, в которой погибли 2 человека, еще более 10 пострадали. Вблизи села Большие Трояны, в Благовещенском районе не разминулись два автобуса с пассажирами.

Столкнулись два автобуса с пассажирами

Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Об этом информирует ГСЧС.

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Один из автобусов двигался по маршруту Киев – Одесса, другой – Кошице (Словакия) – Одесса. По предварительной информации около 3 ночи у одного из автобусов вышел из строя двигатель. Водитель попытался выехать на обочину. Однако другой автобус, двигавшийся позади в это время, с ним столкнулся.

Раненых доставали спасатели

Столкновение было настолько сильным, что вытаскивать пострадавших из транспортных средств пришлось спасателям. Для этого понадобились три работника ГСЧС и техники.

Сейчас детали трагического столкновения выясняют. На месте работают следователи. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Авария произошла около 3 ночи 13 августа / Фото САД в Кировоградской области

У одного из автобусов сломался двигатель / Фото САД в Кировоградской области