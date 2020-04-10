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      Під час ворожого обстрілу на Донбасі загинув військовий: ім'я та фото

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      На Донбасі загинув Олексій Купріков / колаж 24 каналу

      Внаслідок ворожого нападу на позиції українських військових на Луганщині загинув 49-річний Олексій Купріков. Чоловік отримав несумісні з життям поранення.

      Олексій Купріков із позивним "Лєший" був механіком-водієм механізованого батальйону. Ім'я загиблого повідомили у пресслужбі 93 Окремої механічної бригади "Холодний Яр". 

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      У бою він отримав множинні осколкові поранення, які виявилися несумісними з життям. Засоби захисту, на жаль, не врятували.

      Що відомо про Олексія Купрікова

      Військовому було 49 років, він жив у селищі Черкаському Дніпропетровської області. Мав середьно-технічну освіту.

      На початку війни не збирався ставати до лав бійців. Однак, як кажуть товариші по службі, смерть близького друга на фронті змусила Олексія переглянути свої плани. У листопаді 2018 року він підписав контракт, саме напередодні виходу бригади на Донеччину. Він воював у Новоселівці Другій, а потім – на околицях Кримського, де і загинув.


      Олексій Купріков (праворуч) із бойовим побратимом / Фото пресслужби 93 ОМБр

      Спочатку був стрільцем-помічником гранатометника, та потім виявив бажання стати механіком-водієм та поїхав учитися до навчального центру.

      У Олексія залишилася цивільна дружина, 19-річний син, мама і рідна сестра, що також служить у нашій бригаді.

      Редакція 24 каналу приносить щирі співчуття родині і знайомим загиблого. Вічна пам'ять!

      Загалом у 2020 році на Донбасі вже загинули 44 військових. Ознайомитися із поіменним списком героїв можна за посиланням.

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Луганська Війна на Донбасі Окуповані території Жертви Проросійські бойовики
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