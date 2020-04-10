12:23
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Во время вражеского обстрела на Донбассе погиб военный: имя и фото

      - Читати новину українською
      На Донбасі загинув Олексій Купріков / колаж 24 каналу

      Вследствие вражеского нападения на позиции украинских военных на Луганщине погиб 49-летний Алексей Куприков. Мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

      Олексій Купріков із позивним "Лєший" був механіком-водієм механізованого батальйону. Ім'я загиблого повідомили у пресслужбі 93 Окремої механічної бригади "Холодний Яр". 

      Дізнайтеся про Втрати серед мирного населення на Донбасі за пів року: опубліковано звіт ООН

      У бою він отримав множинні осколкові поранення, які виявилися несумісними з життям. Засоби захисту, на жаль, не врятували.

      Що відомо про Олексія Купрікова

      Військовому було 49 років, він жив у селищі Черкаському Дніпропетровської області. Мав середьно-технічну освіту.

      На початку війни не збирався ставати до лав бійців. Однак, як кажуть товариші по службі, смерть близького друга на фронті змусила Олексія переглянути свої плани. У листопаді 2018 року він підписав контракт, саме напередодні виходу бригади на Донеччину. Він воював у Новоселівці Другій, а потім – на околицях Кримського, де і загинув.


      Олексій Купріков (праворуч) із бойовим побратимом / Фото пресслужби 93 ОМБр

      Спочатку був стрільцем-помічником гранатометника, та потім виявив бажання стати механіком-водієм та поїхав учитися до навчального центру.

      У Олексія залишилася цивільна дружина, 19-річний син, мама і рідна сестра, що також служить у нашій бригаді.

      Редакція 24 каналу приносить щирі співчуття родині і знайомим загиблого. Вічна пам'ять!

      Загалом у 2020 році на Донбасі вже загинули 44 військових. Ознайомитися із поіменним списком героїв можна за посиланням.

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Новости Луганска Оккупированные территории Жертвы Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:00 "Пленки Ермака": важные вопросы о фигурантах дела
      Юрій Бутусов
      9 апреля , 22:46 Тысячи поправок в закон о банках: Гетманцев прокомментировал влияние Коломойского
      Олена Трибушна