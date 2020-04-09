Потери среди мирного населения на Донбассе за полгода: опубликован отчет ООН

В ООН зафиксировали увеличение количества потерь среди гражданского населения на Донбассе. Всего в марте 2020 года двое гражданских погибли, еще 17 получили ранения.

Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

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Что известно о потерях на Донбассе среди мирного населения в марте

В период с 1 по 31 марта в Донецкой области зафиксированы две смерти среди гражданского населения (мужчина и женщина), а также 17 раненых (8 женщин, 6 мужчин, 2 девочки и 1 мальчик).

Оба смертельных случая, а также 11 случаев ранения произошли в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений или стрелкового оружия.

Обратите внимание! С начала 2020 года на Донбассе зафиксировали более 10 смертельных случаев мирного населения из-за подрывов на минах. В 2019 году 50 человек погибло от мин, среди которых 10 детей.



Как достичь мира на Донбассе / Инфографика 24 канала