Втрати серед мирного населення на Донбасі за пів року: опубліковано звіт ООН
В ООН зафіксували збільшення кількості втрат серед цивільного населення на Донбасі. Загалом у березні 2020 року двоє цивільних загинули, ще 17 отримали поранення.
Про це мовиться в звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини.
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Що відомо про втрати на Донбасі серед мирного населення у березні
- В період з 1 по 31 березня на Донеччині зафіксовано дві смерті серед цивільного населення (чоловік і жінка), а також 17 поранених (8 жінок, 6 чоловіків, 2 дівчинки та 1 хлопчик).
- Обидва смертельних випадки, а також 11 випадків поранення сталися в результаті артилерійських обстрілів і обстрілу з легких озброєнь або стрілецької зброї.
Зверніть увагу! З початку 2020 року на Донбасі зафіксували понад 10 смертельних випадків мирного населення через підриви на мінах. У 2019 році 50 людей загинуло від мін, серед яких 10 дітей.
Як досягти миру на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
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