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      Втрати серед мирного населення на Донбасі за пів року: опубліковано звіт ООН

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      Втрати на Донбасі серед цивільних / mil.gov.ua

      В ООН зафіксували збільшення кількості втрат серед цивільного населення на Донбасі. Загалом у березні 2020 року двоє цивільних загинули, ще 17 отримали поранення.

      Про це мовиться в звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини.

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      Що відомо про втрати на Донбасі серед мирного населення у березні

      • В період з 1 по 31 березня на Донеччині зафіксовано дві смерті серед цивільного населення (чоловік і жінка), а також 17 поранених (8 жінок, 6 чоловіків, 2 дівчинки та 1 хлопчик).
      • Обидва смертельних випадки, а також 11 випадків поранення сталися в результаті артилерійських обстрілів і обстрілу з легких озброєнь або стрілецької зброї.

      Зверніть увагу! З початку 2020 року на Донбасі зафіксували понад 10 смертельних випадків мирного населення через підриви на мінах. У 2019 році 50 людей загинуло від мін, серед яких 10 дітей.

      війна на Донбасі
      Як досягти миру на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Теги: Новини України Жертви ООН Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини політики
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