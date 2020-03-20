На Донбасі загинув 35-річний український військовий Олексій Золін: фото

На Донбасі загинув 35-річний сержант 30-ої ОМБр імені Костянтина Острозького Олексій Золін. У військового поцілив ворожий снайпер, чоловік помер від кульового поранення.

Про загибель українського бійця спочатку повідомила співробітниця Офісу генпрокурора Наталя Непряхіна на своїй фейсбук-сторінці.

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Трагедія сталася близько 19:30 вечора 19 березня у районі населеного пункту Попасна.

Відомо, що боєць проходив службу у військовій частині 0409, яка належить до 30 окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького і розташована у Новограді-Волинському Житомирської області.

Погані новини з фронту. Працюють снайпери. У районі попасної убитий наш військовослужбовець. За цим "кіпішем" з вірусом ми забули, що триває війна,

– заявила Непряхіна.

Олексій Золін був родом із Житомира. У мерії вже підтвердили інформацію про його смерть на фронті.

"На полі бою біля села Новоолександрівка Попаснянського району Донецької області загинув житомирянин - сержант Золін Олексій Сергійович, старший стрілець мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького", – мовиться у повідомленні Житомирської міськради.



Загиблий на фронті житомирянин Олексій Золін / Пресслужба Житомирської міськради

Що відомо про загиблого героя:

Він 1984 року народжененя і походить із сім’ї військового.

Навчався у 7-й школі Житомира, згодом успішно закінчив техколедж.

У 2004 –2005 роках Золін проходив строкову службу у 95-й бригаді.

У 2015 році був мобілізований до Збройних сил України і захищав батьківщину у складі 13-го батальйону 35-ї бригади.

У 2017 році був демобілізований, втім, на початку 2018 року підписав контракт і служив у складі 95-ї бригади, а згодом – у 30-й ОМБР.

У загиблого героя залишились батьки, сестра і маленька донечка.

Батько Олексія Золіна теж учасник АТО.

Журналісти 24 каналу висловлюють глибокі співчуття родині та близьким загиблого героя.

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