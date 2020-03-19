На Донбассе снайпер боевиков убил 35-летнего украинского бойца

На Донбассе погиб 35-летний сержант 30-й ОМБр имени Константина Острожского. Смерть застала его в результате ранения пулей снайпера боевиков.

О гибели украинского бойца сообщила сотрудница Офиса генпрокурора Наталья Непряхина в своем фейсбуке.

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Трагедия произошла около 19:30 вечера 19 апреля в районе населенного пункта Попасная.

Известно, что боец проходил службу в воинской части 0409, которая относится к 30-й отдельной механизированной бригаде имени Константина Острожского и расположена в Новоград-Волынском Житомирской области.

Плохие новости с фронта. Работают снайперы. В районе Попасной убит наш военнослужащий. За этим "кипишем" с вирусом мы забыли, что идет война,

– заявила Непряхина.

Попасная Луганской области: карта