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      На Донбассе снайпер боевиков убил 35-летнего украинского бойца

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      На Донбассе погиб 35-летний сержант 30-й ОМБр имени Константина Острожского. Смерть застала его в результате ранения пулей снайпера боевиков.

      О гибели украинского бойца сообщила сотрудница Офиса генпрокурора Наталья Непряхина в своем фейсбуке.

      Важно В 2020 году на Донбассе погибли 23 военных: поименный список

      Трагедия произошла около 19:30 вечера 19 апреля в районе населенного пункта Попасная.

      Известно, что боец проходил службу в воинской части 0409, которая относится к 30-й отдельной механизированной бригаде имени Константина Острожского и расположена в Новоград-Волынском Житомирской области.

      Плохие новости с фронта. Работают снайперы. В районе Попасной убит наш военнослужащий. За этим "кипишем" с вирусом мы забыли, что идет война,
      – заявила Непряхина.

      Попасная Луганской области: карта

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Жертвы
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