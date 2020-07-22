Збройні формування Росії знову ігнорують режим припинення вогню. Поблизу Богданівки двоє українських військових отримали осколкові поранення.

Двоє воїнів отримали осколкові поранення

Проти українських військових російські окупанти застосували безпілотний апарат поблизу Богданівки, що на Донеччині. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

До теми Вшанування героя: у Києві прощаються з Миколою Іліним – фото

З безпілотника проросійські бойовики скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Двоє українських воїнів отримали осколкові поранення, їх госпіталізували.

Такі підступні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці дали ворогу адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються,

– мовиться у повідомлення штабу ООС.

Ситуація на Донбасі 21 липня

За добу 21 липня російські бойовики 9 разів обстріляли позиції український військових.

Один наш захисник, на жаль, загинув, ще один із травмами потрапив до лікарні.

Бойовики вели вогонь із 120-ти та 82-міліметрових мінометів, гранатометів та озброєння БМП.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу