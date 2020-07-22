Вооруженные формирования России снова игнорируют режим прекращения огня. Вблизи Богдановки двое украинских военных получили осколочные ранения.

Двое военных получили осколочные ранения

Против украинских военных российские оккупанты применили беспилотный аппарат вблизи Богдановки в Донецкой области. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.

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С беспилотника пророссийские боевики сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. Двое украинских воинов получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались – наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Ситуация на Донбассе 21 июля

За сутки 21 июля российские боевики 9 раз обстреляли позиции украинский военных.

Один наш защитник, к сожалению, погиб, еще один с травмами попал в больницу.

Боевики вели огонь из 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и вооружения БМП.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала