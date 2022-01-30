Так, офицер Вооруженных сил Украины в запасе Елена Белозерская рассказала героическую историю Кане-корсо, по имени Вася, годами служившего в разведывательном взводе морской пехоты.

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Отрыз лапу и вернулся на троих

Он "прошёл ППД, полигоны и сектор. Месяцами жил в блиндаже наравне с другими воинами. Стоял на посту, носил разгрузку, дружил с блиндажными котами – все как у людей".

Однажды Вася исчез. Собратья искали. Подняли дрон – и увидели, что Васька попал в ловушку. Прямо перед окопами боевиков запутался в проводе,

– рассказала Елена Белозерская.

Спасти собаку было почти нереально из-за того, что ту незаметно пролезть очень тяжело. Однако бойцы ВСУ все равно планировали идти на помощь собрату, но Васька их опередил.

Он отгрыз лапу и вернулся на троих, потому что не хотел оставаться в плену. В настоящее время пес на пенсии.

Пес Вася сбежал из плена оккупантов / Фото из фейсбука Елены Белозерской

Пес Вася сбежал из плена оккупантов / Фото из фейсбука Елены Белозерской

Текст публикации Елены Белозерской:

Это Вася. Кане-Корсо, воин. Несколько лет служил в разведке морской пехоты.

Прошел ППД, полигоны и сектор. Месяцами жил в блиндаже наравне с другими бойцами. Стоял на посту, носил разгрузку, дружил с блиндажными котами. Все как у людей.

Должен был служить вместе с моей Бусиной, но не сложилось. Недавно, с опозданием, я узнала о Васиной судьбе.

Однажды Вася исчез. Собратья искали. Подняли дрон – и увидели такое, что лучше не видеть. Васька попал в ловушку – прямо перед окопами боевиков запутался в проводе. Спасти его было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно.

Разведчики все равно планировали ночью идти на эвакуацию собаки, но не успели.

Васька пришел. Отгрыз себе лапу и пришел на троих. Не захотел оставаться в плену.

Такая судьба.

Сейчас Вася на дембеле, его отвезли в деревню к родителям хозяина.