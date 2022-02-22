Житель Марьинки получил осколочное ранение плеча и левой руки. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Важно На Донбассе погиб украинский защитник: еще есть раненые и травмированные

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко подчеркнул недопустимость агрессивных действий против гражданского населения и призвал Россию прекратить насилие.

Оккупанты убили военного

С начала суток 22 февраля боевики уже 72 раза нарушали мирные договоренности. Более того, 53 раза использовали тяжелое вооружение: реактивные системы залпового огня, танки, артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, минометы калибра 122 и 82 миллиметра.

Погиб украинский воин. Еще один защитник был ранен, а 5 – получили боевые травмы.

Боевики обстреливают гражданскую инфраструктуру

Боевики 21 февраля обстреляли Счастье и Врубовку в Луганской области. Они 4 раза попали в водозабор, обстреляли район распределительных электросетей.

В результате обстрелов российских наемников работу Луганской теплоэлектростанции остановили. Прифронтовой город Счастье остался без воды, электричества и света.

Кроме того, били по домам Новогнатовки и Водяного.

К теме – Спасатели не могут погасить пожар в Луганской области: боевики не прекращают обстрелов:

Текст поста Павла Кириленко:

50-летний мужчина ранен во время обстрела российскими оккупационными войсками города Марьинка.

С осколочными ранениями плеча и кисти левой руки он госпитализирован в больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

В очередной раз подчеркиваю недопустимость агрессивных действий против гражданского населения и призываю Российскую Федерацию прекратить насилие.