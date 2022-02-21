Войска оккупанта 21 февраля обстреляли Счастье. По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, инфраструктура города испытала мощные разрушения.

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Последствия обстрела боевиками Счастье

Остановлена работа Луганской теплоэлектростанции. Счастье остается без электро-, водо– и теплоснабжения,

– сообщила Денисова.

Без отопления в городе находятся 4150 абонентов, из которых 20 бюджетных социальных объектов и 141 жилой дом.

Без водоснабжения осталось 1 350 абонентов.

Без электроэнергии – 2160 абонентов.

Кроме того, российские наемники из пулемета повредили детский сад "Звездочка". К счастью, детей в заведении не было, помещение планировали использовать как пункт обогрева.

Ситуация во Врубовке

Денисова также рассказала о ситуации в соседней Врубовке. Там обстрелами поврежден газопровод и линия электропередач: 200 потребителей в частном секторе – без газа и электроэнергии. Местные жители вынуждены были скрываться в бомбоубежищах.

Обесточивание Донецкой фильтровальной станции

Из-за обстрела боевиков обесточена Донецкая фильтровальная станция, расположенная в "серой зоне".

В результате остановки станции временно прекращено водоснабжение Авдеевки и трех населенных пунктов Очеретинского общества:

Ласточкино,

Орловки,

Верхнеторецкого.

В общей сложности без воды осталось более 29 тысяч человек.

Денисова подчеркнула, что, подвергая обстрелам стратегические объекты, страна-оккупант нарушает право граждан Украины на безопасную жизнь, гарантированную международным правом. Она призвала мировое сообщество отреагировать на нарушение России.

Обстрел Луганской ТЭС: смотрите видео

Обратите внимание! Кроме Счастья и Врубовки, оккупанты 21 февраля также обстреляли Новолуганское. Там повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления. Боевики попали в газовую трубу. Но хуже всего – погиб гражданский.

Отрывок из сообщения Людмилы Денисовой:

В результате обстрелов незаконными вооруженными формированиями приостановлена ​​работа Луганской теплоэлектростанции. Прифронтовый город Счастье остается без электро-, водо– и теплоснабжения.

В городе без отопления – 4150 абонентов, среди которых 20 бюджетных социальных объектов и 141 жилой дом. Без водоснабжения 1350 абонентов. Без электроэнергии 2160 абонентов.

Также поврежден из крупнокалиберного пулемета детский сад "Звездочка" Счастья. Детей в заведении не было, помещение планировалось использовать как пункт обогрева.

В соседней Врубовке обстрелами поврежден газопровод и линия электропередач: 200 потребителей в частном секторе – без газа и электроэнергии. Местные жители вынуждены были скрываться в бомбоубежищах.

Из-за обстрела боевиков обесточена Донецкая фильтровальная станция, расположенная в "серой зоне". В результате остановки станции временно прекращено водоснабжение Авдеевки и трех населенных пунктов Очеретинского общества – Ласточкино, Орловки и Верхнеторецкого. В общей сложности без воды осталось более 29 тысяч человек.