Павло Ковальчук – начальник пресслужби ООС – розповів, що обох військових госпіталізували. Їм надають необхідну медичну допомогу.
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В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав бойове травмування, стан його здоров'я – задовільний. Ще один воїн отримав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому предметі, стан його здоров'я – важкий,
– заявив Ковальчук.
У Луганській ОДА не виключають евакуацію
- Сергій Гайдай – керівник Луганської ОДА – розповів, що внаслідок обстрілів з боку окупантів постраждали житлові будинки, АЗС та ТЕС. Якщо обстріли не припинять, місцевих жителів можуть евакуювати.
- Російські найманці відкривають вогонь хаотично. Наразі неможливо встановити, які населені пункти можуть обстріляти. Дії бойовиків призводять до моторошних наслідків.
- Раніше у Луганській ОДА повідомляли, що евакуювати людей не збираються. Водночас план на всякий випадок вже розробили. Чимало власників санаторіїв та готелів на Західній Україні заявляли, що готові прийняти евакуйованих з Донбасу.
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