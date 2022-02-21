Павло Ковальчук – начальник пресслужби ООС – розповів, що обох військових госпіталізували. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Зауважте 4 тисячі "евакуйованих" з окупованого Донбасу просять у Росії обіцяні гроші

В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав бойове травмування, стан його здоров'я – задовільний. Ще один воїн отримав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому предметі, стан його здоров'я – важкий,

– заявив Ковальчук.

У Луганській ОДА не виключають евакуацію

Сергій Гайдай – керівник Луганської ОДА – розповів, що внаслідок обстрілів з боку окупантів постраждали житлові будинки, АЗС та ТЕС. Якщо обстріли не припинять, місцевих жителів можуть евакуювати.

Російські найманці відкривають вогонь хаотично. Наразі неможливо встановити, які населені пункти можуть обстріляти. Дії бойовиків призводять до моторошних наслідків.

Раніше у Луганській ОДА повідомляли, що евакуювати людей не збираються. Водночас план на всякий випадок вже розробили. Чимало власників санаторіїв та готелів на Західній Україні заявляли, що готові прийняти евакуйованих з Донбасу.

Окупанти із важкого озброєння обстріляли Луганськ: дивіться відео