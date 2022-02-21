Павло Ковальчук – начальник пресслужби ООС – розповів, що обох військових госпіталізували. Їм надають необхідну медичну допомогу.

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В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав бойове травмування, стан його здоров'я – задовільний. Ще один воїн отримав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому предметі, стан його здоров'я – важкий,
– заявив Ковальчук.

У Луганській ОДА не виключають евакуацію

  • Сергій Гайдай – керівник Луганської ОДА – розповів, що внаслідок обстрілів з боку окупантів постраждали житлові будинки, АЗС та ТЕС. Якщо обстріли не припинять, місцевих жителів можуть евакуювати.
  • Російські найманці відкривають вогонь хаотично. Наразі неможливо встановити, які населені пункти можуть обстріляти. Дії бойовиків призводять до моторошних наслідків.
  • Раніше у Луганській ОДА повідомляли, що евакуювати людей не збираються. Водночас план на всякий випадок вже розробили. Чимало власників санаторіїв та готелів на Західній Україні заявляли, що готові прийняти евакуйованих з Донбасу.

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