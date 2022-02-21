Как сообщают оккупационные власти, Донецкая фильтровальная станция была обесточена из-за обстрелов.

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Люди остались без водоснабжения

Как следствие – без централизованного водоснабжения остались жители оккупированных Докучаевска и Оленевки. Также 21 февраля оккупационные власти объявили режим чрезвычайной ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

Заметим, что 19 февраля оккупанты открыли огонь вблизи насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. В результате этого были повреждены 2 трансформатора. В результате обстрела без воды оставались десятки населенных пунктов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что войско оккупантов состоит, в частности, и из обезьян с гранатами. Ведь они, повреждая наши объекты инфраструктуры, например, трансформатор, который обеспечивал подкачку давления воды, лишают обеспечения водой и временно оккупированные территории. Также оккупанты постоянно распространяют фейки для того, чтобы дискредитировать украинские ВСУ.

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Добавим, что ситуация на Донбассе значительно обострилась с 17 февраля. Тогда зафиксировали сразу 60 обстрелов со стороны российских боевиков за сутки. Уже 18 февраля обстрелов было 66, а 19 – 134. Прошлые сутки тоже не были спокойными. Враг стрелял по нашим позициям 80 раз.

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Полный текст публикации из телеграм-канала "Взгляд Приходько":

Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрела, подача воды прекращена.