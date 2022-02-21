Об этом сообщили российские СМИ. "Поприветствовал" так называемую "независимость псевдореспублик" первым Анатолий Бибилов – он возглавляет оккупированную Россией часть Грузии – Южную Осетию.

Важно Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса

"Поприветствовал" "легитимизацию" образований боевиков и Башар Асад

Аналогичное решение и в самопровозглашенной Абхазии. Ранее решение Путина одобрил и президент Сирии Башар Асад.

Отметим, что Путин днем 21 февраля созвал заседание Совбеза России, где заслушал руководство страны по вопросу Донбасса. Причиной этого стало обращение главарей донецких и луганских наемников – Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

О признании "псевдореспублик" Путин сообщил во время обращения

Вечером Путин выступил с почти часовым обращением к российскому народу. В конце этого и было объявлено о признании "квазиреспублик". Более того, Путин сразу подписал договоры о сотрудничестве и дружбе с Пушилиным и Пасечником.

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Обратите внимание! Между тем ряд европейских стран осудил решение Путина. Это, отмечают на Западе, означает фактический выход Москвы из минских договоренностей. С острой реакцией выступили и в НАТО.