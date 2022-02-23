Соответствующую информацию 23 февраля распространили пророссийские боевики в подконтрольных им телеграм-каналах.

Заметьте Снаряд боевиков попал в дом в Станице Луганской: вспыхнул пожар

Главари боевиков пригрозили ВСУ

Главарь боевиков квазиреспублики в Донецкой области заявил, что минских соглашений нет, Донецкая и Луганская квазиреспублики якобы являются "признанными".

Сейчас стоит вопрос: что делать с тем накоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения Вооруженных сил Украины? Что с этим делать? Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие,

– цинично заявил пророссийский боевик.

Кстати, пророссийские боевики продолжали агрессивно и цинично обстреливать украинские территории. В частности, по состоянию на 17 часов 23 февраля, со стороны вооруженных формирований России зафиксировано 59 обстрелов, из них 54 – с применением тяжелого вооружения. Стоит отметить, что оккупанты:

били из артиллерии, "Градов", гранатометов, минометов, огнеметов;

нарушили тишину возле Богдановки, Мариуполя, Южного, Новотошковского и Марьинки. Возле Песков оккупанты запускали беспилотник;

повлекли гибель одного украинского бойца и ранение другого;

обстреляли детский сад в Зеленополье;

попали снарядами в жилой дом в Николаевке – из-за этого ранение получила гражданская жительница. В каком она состоянии – пока неизвестно.

Что известно о "признании" боевиков

21 февраля Владимир Путин заявил, что "признает" квазиреспублики на Донбассе.

Впоследствии глава Кремля заявил об официальном вводе войск на Донбасс. На самом же деле они там еще с 2014 года.

С 17 февраля оккупанты усилили обстрелы – они бьют по школам, детским садам, жилым домам.

Кроме того, 23 февраля снаряд боевиков попал в дом в Станице Луганской и там вспыхнул пожар.

Боевики обстреливают ТЭС возле Счастья – смотрите видео