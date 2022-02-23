Соответствующую информацию 23 февраля распространили пророссийские боевики в подконтрольных им телеграм-каналах.
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Главари боевиков пригрозили ВСУ
Главарь боевиков квазиреспублики в Донецкой области заявил, что минских соглашений нет, Донецкая и Луганская квазиреспублики якобы являются "признанными".
Сейчас стоит вопрос: что делать с тем накоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения Вооруженных сил Украины? Что с этим делать? Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие,
– цинично заявил пророссийский боевик.
Кстати, пророссийские боевики продолжали агрессивно и цинично обстреливать украинские территории. В частности, по состоянию на 17 часов 23 февраля, со стороны вооруженных формирований России зафиксировано 59 обстрелов, из них 54 – с применением тяжелого вооружения. Стоит отметить, что оккупанты:
- били из артиллерии, "Градов", гранатометов, минометов, огнеметов;
- нарушили тишину возле Богдановки, Мариуполя, Южного, Новотошковского и Марьинки. Возле Песков оккупанты запускали беспилотник;
- повлекли гибель одного украинского бойца и ранение другого;
- обстреляли детский сад в Зеленополье;
- попали снарядами в жилой дом в Николаевке – из-за этого ранение получила гражданская жительница. В каком она состоянии – пока неизвестно.
Что известно о "признании" боевиков
- 21 февраля Владимир Путин заявил, что "признает" квазиреспублики на Донбассе.
- Впоследствии глава Кремля заявил об официальном вводе войск на Донбасс. На самом же деле они там еще с 2014 года.
- С 17 февраля оккупанты усилили обстрелы – они бьют по школам, детским садам, жилым домам.
- Кроме того, 23 февраля снаряд боевиков попал в дом в Станице Луганской и там вспыхнул пожар.
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