Відповідну інформацію 23 лютого поширили проросійські бойовики у підконтрольних їм телеграм-каналах.

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Ватажки бойовиків пригрозили ЗСУ

Ватажок бойовиків у Донецькій області заявив, що мінських угод немає, Донецька та Луганська квазіреспубліки нібито є "визнаними".

Зараз стоїть питання: що робити з тим накопиченням техніки, особового складу, озброєння, які є з того боку лінії зіткнення Збройних сил України? Що із цим робити? Вони мають добровільно покинути? Це найоптимальніший варіант, щоб вони залишили територію добровільно, щоби вивезли зброю,

– цинічно заявив проросійський бойовик.

До речі, проросійські бойовики продовжували агресивно та цинічно обстрілювати українські території. Зокрема, станом на 17 годину 23 лютого, з боку збройних формувань Росії зафіксовано 59 обстрілів, з них 54 – із застосуванням важкого озброєння. Варто відзначити, що окупанти:

гатили з артилерії, "Градів", гранатометів, мінометів, вогнеметів;

порушили тишу біля Богданівки, Маріуполя, Південного, Новотошківського та Мар'їнки. Біля Пісків окупанти запускали безпілотника;

спричинили загибель одного українського бійця та поранення іншого;

обстріляли дитячий садок у Зеленопіллі;

влучили снарядами у житловий будинок в Миколаївці – через це поранення отримала цивільна мешканка. У якому вона стані – поки невідомо.

Що відомо про "визнання" бойовиків

21 лютого Володимир Путін заявив, що "визнає" квазіреспубліки на Донбасі.

Згодом очільник Кремля заявив про офіційне введення військ на Донбас. Насправді ж вони там ще з 2014 року.

З 17 лютого окупанти посилили обстріли – вони гатять по школах, дитячих садочках, житлових будинках.

Окрім того, 23 лютого снаряд бойовиків влучив у будинок в Станиці Луганській й там спалахнула пожежа.

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