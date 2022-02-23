Правоохоронці після атак російських найманців фіксують наслідки обстрілів. У селі Миколаївці найманці поранили жінку.

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