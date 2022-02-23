Правоохоронці після атак російських найманців фіксують наслідки обстрілів. У селі Миколаївці найманці поранили жінку.
Зауважте Врятував дзвінок батька, – журналіст показав знищену обстрілами кімнату дівчинки з Мар'їнки
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Бойовики на Донбасі продовжують здійснювати цинічні обстріли. Зокрема російські найманці обстріляли дитячий садок в Зеленопіллі.
Джерело:Поліція Донецької області
Правоохоронці після атак російських найманців фіксують наслідки обстрілів. У селі Миколаївці найманці поранили жінку.
Зауважте Врятував дзвінок батька, – журналіст показав знищену обстрілами кімнату дівчинки з Мар'їнки
Доповнюємо новину...