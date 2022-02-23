Як уточнили в ООС, бойовики гатили по місту з артилерії калібру 122 міліметрів. Внаслідок ворожої атаки постраждали місцеві мешканців.

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Дівчинка дивом змогла врятуватися

Журналіст Євген Назаренко показав у своєму фейсбуці моторошні наслідки обстрілів. Зокрема – фото зруйнованої кімнати, в яку 22 лютого влетів артилерійський снаряд. У ній живе 16-річна дівчинка.

Дитину врятувало тільки те, що батько подзвонив й сказав сховатись у підвал. Але дівчинка досі шокована,

– зазначив Назаренко.

Журналіст продемонстрував, який вигляд зараз має кімната підлітка. На дитячому ліжку – безліч уламків. "Весь обстріл у Мар'їнці вона пересиділа у підвалі", – зазначив автор допису.

Інший мешканець Мар'їнки – у лікарні

На іншому фото кореспондент показав закривавлені тапочки чоловіка, який саме повернувся з роботи додому, коли почався обстріл. "Не встиг навіть зайти. Йому посікло руку осколками. Закривавлений він зміг пройти 2 хати та зайти у підвал до сусідів", – розповів Назаренко.

Швидкій довелося добиратися до чоловіка під ворожим обстрілом. До приїзду медиків він втратив 2 літри крові, але його вдалося врятувати. Йому надають допомогу в лікарні. "Ось така ціна російського наступу", – підсумував журналіст.

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Повний текст допису Євгена Назаренка у фейсбуці:

Це дитяче ліжко. На ньому спить дівчинка 16 років. Вчора ввечері сюди влетів артснаряд. Дитину врятувало тільки те, що батько подзвонив і сказав сховатись у підвал. Але дівчинка досі в шоці. Весь обстріл у Мар’їнці вона просиділа в підвалі. На другому фото закривавлені тапки. Чоловік повернувся з роботи, коли почався обстріл. Не встиг навіть зайти. Йому посікло руку осколками. Закривавлений він зміг пройти дві хати та зайти у підвал до сусідів. До приїзду швидкої (честь і повага лікарям, що приїхали під обстрілами) чоловік втратив 2 літри крові. Зараз він у лікарні. Ось така ціна російського наступу.