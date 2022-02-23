Как уточнили в ООС, боевики били по городу из артиллерии калибра 122 миллиметров. В результате вражеской атаки пострадали местные жители.

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Девочка чудом смогла спастись

Журналист Евгений Назаренко показал в своем фейсбуке жуткие последствия обстрелов. В частности – фото разрушенной комнаты, в которую 22 февраля влетел артиллерийский снаряд. В ней живет 16-летняя девочка.

Ребенка спасло только то, что отец позвонил и сказал спрятаться в подвал. Но девочка до сих пор шокирована,

– отметил Назаренко.

Журналист продемонстрировал, какой вид сейчас имеет комната подростка. На детской кровати – множество обломков. "Весь обстрел в Марьинке она пересидела в подвале", – отметил автор сообщения.

Другой житель Марьинки – в больнице

На другом фото корреспондент показал окровавленные тапочки мужчины, который как раз вернулся с работы домой, когда начался обстрел. "Не успел даже зайти. Ему посекло руку осколками. Окровавленный он смог пройти 2 дома и зайти в подвал к соседям", – рассказал Назаренко.

Скорой пришлось добираться до мужчины под вражеским обстрелом. К приезду медиков он потерял 2 литра крови, но его удалось спасти. Ему оказывают помощь в больнице. "Вот такая цена российского наступления", – подытожил журналист.

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Полный текст публикации Евгения Назаренко в фейсбуке:

Это детская кровать. На ней спит девочка 16 лет. Вчера вечером сюда влетел артснаряд. Ребенка спасло только то, что отец позвонил и сказал спрятаться в подвал. Но девочка до сих пор в шоке. Весь обстрел в Марьинке она просидела в подвале. На втором фото окровавленные тапки. Мужчина вернулся с работы, когда начался обстрел. Не успел даже зайти. Ему посекло руку осколками. Окровавленный он смог пройти два дома и зайти в подвал к соседям. До приезда скорой (честь и уважение врачам, приехавшим под обстрелами) мужчина потерял 2 литра крови. Сейчас он в больнице. Вот такая цена российского наступления.