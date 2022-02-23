Про це зранку 23 лютого фейсбуці повідомив Сергій Гайдай. Він є очільником Луганської ОДА – керівником обласної військово-цивільної адміністрації.

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Бойовики обстріляли Луганщину

Гайдай розповів, що російські найманці гатили по Луганщині "увесь день та ніч". Бойовики накривали "Градами" такі населені пункти: Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Керівник ВЦА показав наслідки ворожої атаки у Муратовому. Там, за його словами, від влучання снаряду загорівся житловий будинок.

Наслідки обстрілу в Муратовому / Фото Сергія Гайдая

Артилерійський вогонь вели по: Станиці Луганській, Трьохізбенці, Попасній, Оріховому, Золотому, Троїцькому, Лобачевому. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв та постраждали

Керівник обласної військово-цивільної адміністрації наголосив, що триває робота над відновленням комунікацій у містах та селищах, які потрапили під обстріли.

Бойовики обстріляли Трьохізбенку / Фото Сергія Гайдая

Зазначимо, що ще на початку лютого ОБСЄ зафіксувала скупчення техніки бойовиків на Донбасі. Проігнорувавши вимоги, вони стягнули системи залпового вогню та танки на окуповані території.

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Повний текст допису Гайдая у фейсбуці:

"UPD: В хід пішли "гради"! Російсько-окупаційні війська гатили увесь день та ніч. Бойовики накривали "градами": Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія била по таких населеним пунктам: Станиця Луганська, Трьохізбенка, Попасна, Оріхове, Золоте, Троїцьке, Лобачеве. 7 – 13, на фото обстріляна Трьохізбенка. Знову житлові будинки. Без жертв. 1 – 6, на фото обстріляне Муратове, там від влучання горів житловий будинок Працюємо над відновленням комунікацій".