За лініями відведення спостерігачі помітили 22 реактивні системи залпового вогню. Мовиться про окуповані території Луганщини.

Раніше На Донбасі окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ

Спостерігачі виявили на окупованій території 10 гаубиць

Також місія зафіксувала 10 гаубиць, з них 1 РСЗВ та 4 гаубиці на аеродромі біля Переможного, що за 14 кілометрів від Луганська.

Вже за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння, спостерігачі виявили 4 танки на території окупованої Донеччини.

Військова техніка бойовиків, розміщена з порушеннями:

61 танк, 20 гаубиць та 6 протитанкових гармат на полігонах близько Мирного та Круглика,

1 бойова броньовану машину біля житлового кварталу в окупованій Авдіївці.

Техніка окупантів, розміщена з порушеннями / Скриншот зі звіту ОБСЄ

За 5 лютого виявили 85 порушень режиму тиші

На Донеччині місія виявила 85 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 1 вибух. За попередній звітний період їх було значно менше – 31.

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Зверніть увагу! Свободу пересувань спостерігачів по окупованих територіях знову обмежували проросійські бойовики. Вони блокували сигнал від безпілотників.

Росія готувала фейкове відео про начебто напад на Донбасі: дивіться тут