Російські найманці продовжують зривати режим тиші та вдаватися до провокацій. Також вони вкотре порушили мінські домовленості.

Зауважте Росія таємно завезла бойовикам пальне та військову техніку, – розвідка

Окупанти використовували засоби РЕБ

Бойовики усіляко намагаються перешкодити спостерігачам ОБСЄ на Донбасі. Саме тому вони використовували засоби радіоелектронної боротьби.

Робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Росії,

– йдеться в заяві штабу ООС.

Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ малого радіуса дії неподалік від Павлополя. Також вони не допустили спостерігачів до об’єктів цивільної інфраструктури в районі Крута Балка встановивши огорожу.

Війна на Донбасі: останні новини

У Росії уже кілька тижнів говорять про можливе визнання псевдореспублік бойовиків на окупованій території Донбасу. Ініціатором цього стали російські комуністи, які є другими за чисельністю після путінської партії "Єдина Росія". На фоні цього російські найманці продовжують порушувати режим тиші та атакувати позиції українських захисників.

Бойовики на Донбасі навіть поширюють фейк про те, що Україна нібито обмежила виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 45 років, однак у Держприкордонслужбі це спростували.

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що перемир'я на Донбасі діє, адже від 12 січня Україна не зазнає втрат на фронті.

До теми пропонуємо випуск "На цю хвилину" про фейкове відео Росії, у якому хотіли показати атаки на Донбасі: дивіться відео