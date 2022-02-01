З 27 липня 2020 року на Донбасі діє перемир'я, але бойовики постійно його зривають. Відтак, Україна продовжує зазнавати бойових втрат.

Читайте також Війна на Донбасі: ситуація на фронті у 2022 році

Бойові втрати на Донбасі у 2022 році: список

Січень

Ігор Тичина. 1 січня на 21-му році життя у Харківському госпіталі помер поранений український військовий. Тичина служив у складі 95 десантно-штурмової бригади. Він отримав поранення 27 грудня 2021 року і з цього часу перебував у комі.

Ілля Супрун. Підірвався на вибухівці 10 січня у районі селища Крута Балка. Був старшим лейтенантом, командиром інженерно-саперного підрозділу 25 окремої повітряно-десантної бригади.

Віталій Петренко. Також загинув внаслідок підриву на вибухівці 10 січня біля селища Крута Балка. Старший солдат інженерно-саперного підрозділу 25 окремої повітряно-десантної бригади.

Віктор Кучеренко. Загинув від кулі ворожого снайпера 11 січня неподалік Новотошківського. Служив старшим солдатом, навідником кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади.

Смертельні атаки ворога у 2021 році

У 2020 році на Донбасі загинуло щонайменше 76 військових ЗСУ. Український міністр оборони Олексій Резніков заявив, що життя 43 з них забрав снайперський вогонь окупантів. Він пояснив, що російські найманці діють вкрай підступно. Адже таких пострілів не чує й не бачить моніторингова місія ОБСЄ.

За словами Резнікова, найкраща тактика реагування на снайперський вогонь – це застосування артилерії, гранатометів або мінометів. Втім, у такому випадку ОБСЄ зафіксувала б публічне порушення з боку ЗСУ. Росіяни натомість використали б це як привід звинуватити Україну в порушенні режиму тиші.