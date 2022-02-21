Імена українських бійців, які загинули внаслідок атак російських найманців, у мережі повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц).

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Бойовики вбили 2 українських десантників

Сьогодні, 21 лютого, приблизно о 16:10, в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок артилерійського обстрілу противника загинули військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ,

– написав Штірліц.

Він уточнив, що ворог забрав життя у двох українських захисників – старшого лейтенанта Демидчука Ігоря Олександровича та штаб-сержанта Стельмаха Олександра Анатолійовича.

Водночас Олександр Яремчук у фейсбуці опублікував фото Ігоря Демидчука. Він також розповів, що військовий був командиром 60-ї десантно-штурмової роти.



Бойовики вбили на Донбасі Олександра Демидчука / Фейсбук Олександра Яремчука

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