Имена украинских бойцов, погибших в результате атак российских наемников, в сети сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

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Боевики убили 2 украинских десантников

Сегодня, 21 февраля, примерно в 16:10, в районе проведения операции Объединенных сил в результате артиллерийского обстрела противника погибли военнослужащие Десантно-штурмовых войск ВСУ,

– написал Штирлиц.

Он уточнил, что враг забрал жизнь у двух украинских защитников – старшего лейтенанта Демидчука Игоря Александровича и штаб-сержанта Стельмаха Александра Анатольевича.

В то же время Александр Яремчук в фейсбуке опубликовал фото Игоря Демидчука. Он также рассказал, что военный был командиром 60-й десантно-штурмовой роты.

Боевики убили на Донбассе Александра Демидчука / Фейсбук Александра Яремчука

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины!

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