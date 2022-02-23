Вінницька область втратила ще одного свого захисника. Воїн загинув внаслідок атаки військ окупанта.

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На фронті загинув Ігор Слівка

22 лютого, приблизно о 18:30, в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок мінометного обстрілу противника загинув житель Могилева-Подільського сержант Слівка Ігор Іванович,

– йдеться у повідомленні.

Загиблому українському воїну був 51 рік.

Ігор Слівка – бойовий медик, служив у Збройних силах за контрактом із квітня 2017 року. Внаслідок обстрілу біля селища Новотроїцьке Волноваського району Донецької області військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення несумісні з життям.

Редакція 24 каналу висловлює слова співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

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