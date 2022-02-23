Винницкая область потеряла еще одного защитника. Воин погиб в результате атаки войск оккупанта.

Читайте также Российские наемники убили десантников Игоря Демидчука и Александра Стельмаха

На фронте погиб Игорь Сливка

22 февраля, примерно в 18:30, в районе проведения операции Объединенных сил в результате минометного обстрела противника погиб житель Могилева-Подольского сержант Сливка Игорь Иванович,

– говорится в сообщении.

Погибшему украинскому воину был 51 год.

Игорь Сливка – боевой медик, служивший в Вооруженных силах по контракту с апреля 2017 года. В результате обстрела возле поселка Новотроицкое Волновахского района Донецкой области военнослужащий получил минно-взрывную травму и осколочные ранения несовместимы с жизнью.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Ситуация на Донбассе: последние новости