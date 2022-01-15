Разом із ним загинув ще один військовий – 23-річний Ілля Супрун. Трагедія сталася біля села Крута Балка Ясинуватського району Донецької області, коли українські бійці виконували завдання з відновлення мінно-вибухових загороджень.

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Що відомо про загиблого українського бійця Віталія Петренка

Віталій Петренко народився у селі Цевеличі Локачинського району Волинської області, але – жив у Дніпрі. Потрапив на фронт за мобілізацією. Його товариш розповів журналістам, що Петренко воював на Донбасі вже кілька років.

Це була 5 або 6 хвиля. Служив у 25 бригаді в інженерно-саперній роті, а після закінчення служби вже уклав контракт,

– повідомив він.

До війни Віталій ніколи не стрибав із парашутом. Але ж потрапив до повітряно-десантного підрозділу. І у 2016 році навчився – ба більше, був на висоті.



Віталій Петренко загинув 10 січня / Фото "Новинармія"

Петренка побратими запам'ятали як дуже тиху і добру людину, трохи романтика.

Спокійний, врівноважений, ніколи не обговорював накази, а просто їх виконував. Про таких кажуть, що на них тримаються будні війни. Тому що війна – не тільки військові дії. На жаль, війна забирає найкращих,

– розповів колишній командир підрозділу Петренка.



Його запам'ятали як добру людину, романтика / Фото "Новинармія"

Ілля Супрун міг досягати успіхів у ІТ, але обрав армію

Ілля Супрун загинув у 23 роки. Хрещена хлопця Ганна Кириченко написала про нього так: "Талановитий, гарний юнак, мій Герой, наш Герой. Герой України".

Його виховували мама та бабуся. Він був дуже талановитим хлопчиком, ми просто не могли натішитися ним,

– розповіла Ганна.

Ілля міг досягти високих кар'єрних успіхів у царині ІТ-технологій – навчався у престижному ліцеї інформаційних технологій у Дніпрі, де його мати працювала викладачкою.



Ілля Супрун у 23 роки підірвався на фронті на вибуховому пристрої / Фото з фейсбука Галини Кух

Близькі кажуть, перед юнаком відкривалися будь-які дороги – але він вирішив піти на фронт, захищати Україну від окупантів.

У нього був дуже високий потенціал. Випускники цього ліцею працюють у міжнародних IT-компаніях, в економічній сфері, займаються політикою. В Іллі відкривалося велике майбутнє. Але він ще був і патріотом України. Закінчення ліцею збіглося з початком війни на Сході, і він вирішив, що захищатиме Батьківщину,

– пояснила хрещена.

Тоді хлопець вступив до Національної академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. У 2020 закінчив, уклав контракт і вирушив на фронт, у район Авдіївки під Донецьком.



Він мав перспективи в ІТ, але вирішив стати на захист Батьківщини / Фото з фейсбука Галини Кух

Зверніть увагу: Віталія Петренка та Іллю Супруна поховають у суботу, 15 січня, у Дніпрі.