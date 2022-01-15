Вместе с ним погиб еще один военный – 23-летний Илья Супрун. Трагедия произошла возле села Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области, когда украинские бойцы выполняли задачи по восстановлению минно-взрывных заграждений.

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Что известно о погибшем украинском бойце Виталии Петренко

Виталий Петренко родился в селе Цевеличи Локачинского района Волынской области, но жил в Днепре. Попал на фронт по мобилизации. Его товарищ рассказал журналистам, что Петренко воевал на Донбассе уже несколько лет.

Это была 5 или 6 волна. Служил в 25-й бригаде в инженерно-саперной роте, а по окончании службы уже заключил контракт,

– сообщил он.

До войны Виталий никогда не прыгал с парашютом. Но ведь попал в воздушно-десантное подразделение. И в 2016 году научился – более того, был на высоте.



Виталий Петренко погиб 10 января / Фото "Новинармія"

Петренко собратья запомнили как очень тихого и доброго человека, немного романтика.

Спокойный, уравновешенный, никогда не обсуждал приказы, а просто выполнял их. О таких говорят, что на них держатся будни войны. Потому что война – не только военные действия. К сожалению, война забирает лучших,

– рассказал бывший командир подразделения Петренко.



Его запомнили как хорошего человека, романтика / Фото "Новинармія"

Илья Супрун мог достигать успехов в ІТ, но выбрал армию

Илья Супрун погиб в 23 года. Крестная парня Анна Кириченко написала о нем так: "Талантливый, красивый юноша, мой Герой, наш Герой. Герой Украины".

Его воспитывали мама и бабушка. Он был очень талантливым мальчиком, мы просто не могли натешиться им,

– рассказала Анна.

Илья мог добиться высоких карьерных успехов в области ІТ-технологий – учился в престижном лицее информационных технологий в Днепре, где его мать работала преподавательницей.



Илья Супрун в 23 года подорвался на фронте на взрывном устройстве / Фото из фейсбука Галины Кух

Близкие говорят, что перед юношей открывались любые дороги – но он решил уйти на фронт, защищать Украину от оккупантов.

У него был очень высокий потенциал. Выпускники этого лицея работают в международных IT-компаниях, в экономической сфере, занимаются политикой. У Ильи открывалось большое будущее. Но он был еще и патриотом Украины. Окончание лицея совпало с началом войны на Востоке, и он решил, что будет защищать Родину,

– объяснила крестная.

Тогда он поступил в Национальную академию Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове. В 2020 году закончил, заключил контракт и отправился на фронт, в район Авдеевки под Донецком.



У него были перспективы в ИТ, но решил стать на защиту Родины / Фото из фейсбука Галины Кух